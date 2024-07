Ten program pobiera najwięcej wody i prądu. Lepiej go unikać

Standardowe pralki oferują kilkanaście różnych programów dostosowanych do różnego rodzajów tkanin. Każdy z nich charakteryzuje się innymi ustawieniami temperatury i liczby obrotów, co ma bezpośredni wpływ na zużycie energii. Im więcej obrotów, tym większy pobór prądu, podobnie jak przy wyższych temperaturach.

Większość z nas korzysta głównie z dwóch lub trzech programów. Jednym z najczęściej wybieranych jest ten do prania pościeli i ręczników, ze względu na konieczność prania ich w najwyższej temperaturze dla zachowania higieny. Kolejnym popularnym programem jest ten przeznaczony do ciemnych tkanin, a następnie pranie delikatne. Mogłoby się wydawać, że ten ostatni zużywa najmniej wody. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej.

Program do prania delikatnego zużywa najwięcej wody i energii, co udowodnili naukowcy z uniwersytetu w Newcastle. Badanie wykazało, że podczas prania delikatnego z tkanin poliestrowych uwalnia się aż 1,4 mln mikrowłókien. Dla porównania, podczas używania standardowego programu przeznaczonego do prania bawełny uwalnia się ich ok. 800 tys. Duża ilość włókien wiąże się ze znacznie większym poborem wody, a co za tym idzie, prądu.