Ten sweter to kwintesencja tegorocznych trendów. Teraz 50 proc. taniej!

Taki sweter daje bardzo wiele możliwości stylizacyjnych, jednak paryżanki najczęściej noszą go do luźnych spodni z wysokim stanem typu mom jeans. Barwny kardigan we wzory możesz nosić zarówno z golfem lub koszulą albo potraktować go jako bluzkę i założyć go bezpośrednio na bieliznę. Taki sweter będzie wyglądał świetnie również w towarzystwie gładkiej minispódniczki i długich kozaków (ulubiony zestaw wspomnianej już Emily!). Tak naprawdę, jedynie od ciebie zależy, z czym go połączysz. Kardigan w tak ciekawy, niebanalnym wydaniu zachęca do własnych eksperymentów ze stylem. Skorzystaj z sezonowej promocji, która potrwa jeszcze tylko kilka dni. Gwarantujemy, że to będzie udany zakup!