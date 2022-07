Ten wosk w kredce sprawi, że brwi będą wyglądać jak po laminacji

Wosk do brwi w kredce Nutridome

Wosk do brwi w kredce od Nutridome to bestseller w internetowej drogerii. Dziewczyny są nim zachwycone, a w gronie fanek tego produktu znajduje się też Katarzyna Cichopek. Jakiś czas temu zamieściła na swoim koncie na Instagramie relację z wykonywania makijażu brwi przy użyciu właśnie wosku Nutridome. - Po pierwsze ten wosk dyscyplinuje nasze włoski, a po drugie dodaje kolor. Włoski można też sobie zmierzwić. Dużo produkt nie zużyłam, a kolor uzyskałam, więc kosmetyk jest naprawdę wydajny – mówiła Cichopek. Wosk układa włoski i sprawia, że pozostają na swoim miejscu przez cały dzień. Nadaje także kształt brwiom i jest w stanie wypełnić miejsca przerzedzone. Jednak ten kosmetyk ma nie tylko walory koloryzujące, ale też pielęgnacyjne. Zawarte w składzie naturalne oleje i woski dbają o zdrowy wygląd brwi. Wosk pszczeli świetnie regeneruje, wosk kandelila nabłyszcza, przez co całe brwi nabierają trójwymiaru. Do tego wosk carnauba zmiękcza i wygładza włoski, a olej rycynowy naturalnie odżywia i wzmacnia ich strukturę.