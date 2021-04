Teoria spiskowa wciąż żywa. Rodzina ofiary twierdzi, że atak na WTC był zaplanowany przez amerykańskie władze

Geoff Campbell Pracował w World Trade Center. Ostatnie momenty jego życia musiały być naprawdę tragiczne. Mężczyzna, w feralny poranek, pożegnał swoją narzeczoną, Caroline, i jak co dzień, wyszedł do pracy. Nie spodziewał się, że nigdy więcej jej nie zobaczy.

Dzień, który pamięta każdy z nas

11 września 2001, to data, która zmieniła bieg historii. Media obiegły zdjęcia i nagrania, które wyglądały raczej na kadry z katastroficznego filmu, niż newsowych programów. Cały zachodni świat zadrżał w posadach.

Rodzina długo wierzyła, że ich bliski przeżył zamach. Szukali go w szpitalach i liczyli na cud. Jednak rok po katastrofie, zidentyfikowano jego DNA na fragmencie nogi.

Jego narzeczona i rodzice nie pogodzili się ze stratą. Uważają, że gdyby nie spisek amerykańskiego rządu, mężczyzna by żył.

Teoria spiskowa

Prawie połowa Amerykanów nie wierzy w wersję rządu o przyczynach katastrofy. Zwolennicy alternatywnych wersji twierdzą, że atak był sprowokowany przez administrację Goerga Busha. Prezydent miał rzekomo zaplanować zamach, by mieć pretekst do wojny z Irakiem.

Rodzinę wspiera zrzeszenie Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth), do którego należy już ponad 1800 ekspertów z dziedziny architektury i inżynierii.

