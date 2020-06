Terakota wraca do łask. Tego lata to jeden z najgorętszych trendów

Urządzając mieszkanie, warto pomyśleć o tym, by było nie tylko stylowe, ale również ekologiczne. W katalogach wnętrz coraz częściej królują meble, naczynia i ozdoby wykonane z naturalnych tworzyw. To właśnie one dominują nad gładkimi, surowymi i wyraźnie syntetycznymi dekoracjami sprawiającymi, że nasze mieszkanie wygląda sterylnie i mało przytulnie. Tym razem szklane ozdoby zastąpią te wykonane z terakoty, która jest jednym z największych wnętrzarskich trendów.