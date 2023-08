Teściowa skradła show na weselu. Ekspertka: "To nie musiało być złośliwe"

Podczas toastu pierwsi – co naturalne – głos zabrali młodzi. Potem stała się rzecz nieoczekiwana. – Teściowa przejęła mikrofon i zaczęła wygłaszać swój toast. Trwało to bez końca. Opowiedziała prawie całe swoje życie, ze szczegółami, jak to ojciec mojego męża ich zostawił i sama wychowała trzech synów. Cały czas mówiła o sobie, jak to miała ciężko, a o nas wspomniała jednym zdaniem na koniec. Wbiła mi też szpilę, twierdząc - niby żartobliwie - że "znowu przyszła młodsza i zabrała jej ukochanego mężczyznę". Czułam się zażenowana, mój mąż też, na sali zrobiło się cicho. W końcu teściowa się rozpłakała. Dobrze, że zespół zagrał jakąś szybką piosenkę, bo zaczęło to wszystko przypominać stypę.