TikToker Jakub Bukowski tworzy komediowe treści. W przeszłości był ofiarą przemocy domowej

Nie spodziewałem się tak dużego odzewu. Dalej czytam komentarze pod tym filmikiem, pojawiają się tam różne historie, ludzie mówią o swoich trudnych doświadczeniach, dyskutują o przemocy domowej. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ uważam, że to niezwykle istotny temat i nie powinniśmy bać się go poruszać. Osoby, które potrzebują pomocy, odsyłam do konkretnych fundacji, podaję numery telefonów zaufania – tyle mogę zrobić, ponieważ nie jestem psychologiem, podzieliłem się tylko własnymi doświadczeniami.