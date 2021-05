Rodzicu, załóż TikToka. "To jest świat naszych dzieci, ich codzienność"

Często to, co nowe i nieznane, budzi w nas opór i niechęć. Podobnie może być z medium społecznościowym, jakim jest Tik Tok, który może wydawać się nam rodzicom, niepotrzebnym pożeraczem czasu. Zanim jednak postawimy na czymś przysłowiową kreskę, warto to poznać i wyrobić sobie własną opinię. Konto na TikToku można potraktować, jak pretekst do wspólnych rozmów: możemy dzielić się z dzieckiem ciekawymi filmikami, rozmawiać o tym, co nas zainteresowało. Paradoksalnie, może to być jeden ze sposobów, by nawiązać bliższy kontakt z dzieckiem, by zrozumieć i zaciekawić się tym, co je interesuje. Zachęcam również, do budowania w dzieciach odpowiedzialności i umiejętności świadomego korzystania z zasobów, jakie daje Internet. Mam tu na myśli pokazywanie korzyści i wartości, z których możemy korzystać, jak i zagrożeń, na które możemy się natknąć w postaci np. negatywnych komentarzy czy nieodpowiednich treści. To naszą odpowiedzialnością jest nauczenie dziecka sposobów radzenia sobie z trudnościami, które mogą go spotkać i pokazanie, że ma wybór – to ono decyduje, jakie treści do niego będą trafiały i co zrobi z tymi nieodpowiednimi.