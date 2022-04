Tiktokerka pokazała niezwykłą metamorfozę. Makijaż sprawił, że jest nie do poznania

Jordyn Lyne to popularna tiktokerka, która umieszcza w sieci filmy z ciałopozytywnym przesłaniem. Pokazuje, jak makijaż może zmienić człowieka i sprawić, że będzie on nie do poznania. Krok po kroku prezentuje, jakie kosmetyki nałożyć na twarz, aby wyglądać jak gwiazda.