Timothée Chalamet na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Ta stylizacja przejdzie do historii

Timothée Chalamet na Festiwalu Filmowym w Wenecji

Timothée Chalamet od początku kariery zaskakuje na czerwonym dywanie kreatywnymi stylizacjami. Jak wynika z jego wypowiedzi, wymyśla je zupełnie sam, bo niejednokrotnie podkreślał, że wszystko, co nosi, wynika z jego własnych wizji. Zastanawiacie się, czy jest to dobre rozwiązanie, jak na międzynarodową gwiazdę? Patrząc na to, jak odbiera go świat mody, śmiało można stwierdzić, że jak najbardziej. W końcu nie jest tajemnicą, że każdy projektant, niezależnie od popularności, chce, aby Timothée wybrał właśnie niego.