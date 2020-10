Trybunał Konstytucyjny o aborcji. Sędzia Pszczółkowski chciał wiedzieć jedno

Poseł Wróblewski podkreślił, że aborcja eugeniczna jest zaprzeczeniem prawa człowieka. Musiał jednak odpowiedzieć m.in. na pytania sędziego Pszczółkowskiego. – Czy może dziś ze spokojnym sumieniem powiedzieć, że podzielenie wniosku przez TK to dobry moment, biorąc pod uwagę epidemiczne zagrożenie, w którym znajduje się Polska – chciał wiedzieć sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

TK – zakaz aborcji eugenicznej

– My wnieśliśmy wniosek 3 lata temu, ponowiliśmy go. Nie jesteśmy dysponentami czasu i miejsca. Prawo do życia przysługuje każdemu. Te działania są w połowie podejmowane w imieniu kobiet – brzmiała odpowiedź polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ze strony sędziego Pszczółkowskiego dopytywał także: "Czy jesteście przygotowani na skutki tego orzeczenia? Nie jest pan niespokojny o elementy medyczne w pandemii, które przysługiwać tym kobietom?".