W takim stroju przyszła na Polsat Hit Festiwal. Szybko się przebrała

24 maja rozpoczął się Polsat Hit Festiwal 2024. Ostatnie godziny przed rozpoczęciem muzycznej imprezy wokaliści odbywali ostatnie próby, aby występ był przygotowany do perfekcji.

Polsat Hit Festiwal co roku przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Tego dnia gwiazdy dają nie tylko muzyczne popisy, lecz także puszczają wodze fantazji przy wyborze kreacji. Na liście tegorocznych wykonawców znalazła się Doda, która dwukrotnie zaskoczyła swoimi stylizacjami.

Luźna marynarka i jedwabna, zapięta pod samą szyję, koszula to raczej nietypowy wybór, gdy mowa o Dodzie. Trzeba przyznać, że dół tej kreacji robi wrażenie. Róże świetnie wpisują się w trendy tego sezonu, gdzie królowa jest jedna - a jest nią właśnie ten kwiat w wersji 3D. Jesteśmy przekonane, że tym elementem stylizacji nie pogardziłaby sama Carrie Bradshaw, która często przemycała kwieciste motywy.

Choć całość prezentuje się oryginalnie i nawiązuje do najmodniejszych kształtów, jasny błękit zestawiony z dość grubymi czarnymi rajstopami nieco się "gryzie". Ciut bardziej prześwitująca wersja nadałaby stylizacji większej lekkości.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!