"Tłumaczyć się nie muszę". Już wiadomo, dlaczego wyjechał bez Dody

Po zakończeniu rajskich wakacji Doda wróciła do Polski. Internauci szybko się zorientowali, że Dariusz Pachut jej nie towarzyszył. Zaczęli się martwić, że między zakochanymi nie układa się najlepiej. "A to oczko za Panem?"; "Czemu pan z Dodą nie wrócił do Polski?" - takie pytania zaczęły się pojawiać pod instagramowymi postami Pachuta. Trener postanowił zabrać głos na InstaStories.