Tłumy na "marszu sprawiedliwości" po śmierci Kamilka. Nie zabrakło Marianny Schreiber

Schreiber zwróciła się do ministra Ziobry. - Panie ministrze Ziobro, żądamy jak najszybciej ukarania sędziego, ukarania kuratora i wszystkich osób odpowiedzialnych za to, że nie zrobili wszystkiego, by odebrać dziecko z rąk katów. Ile razy sąd odmawiał odebrania dziecka? Kilkakrotnie. Dobrze pan o tym wie. Gdyby jednak coś zrobił, to dziecko by żyło. I nie mówcie, że zrobiliście wszystko. Nie zrobiliście wszystkiego, bo dziecka nie ma na świecie. Żądamy tego najszybciej. Nie słowa, tylko czyny. — zaapelowała na nagraniu, które dodała na Instagrama