To była wielka miłość Urszuli Dudziak. Skończyła się tragicznie

Urszulę Dudziak i Jerzego Kosińskiego połączyła wielka miłość. "To była tęcza takich doznań"

Dudziak znała Jerzego Kosińskiego z telewizji. W wywiadzie dla "Kuriera Porannego" opowiada, że pisarz naprawdę jej się spodobał i pewnego razu spotkała go na żywo. "Przyglądałam mu się z zaciekawieniem, wręcz ekscytacją i tak sobie pomyślałam: ale jest przystojny, jakie ma oczy, jaką ma niezwykłą twarz. Był coraz bliżej, a ja w panice mówiłam do siebie: muszę go zaczepić, tylko co mu powiem. Już sobie układałam, co mu powiem, ale on w ostatniej chwili spuścił głowę i nie miałam śmiałości go zaczepić" - mówiła.