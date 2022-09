Irena Kwiatkowska przeżyła z mężem 45 lat. To była wielka miłość

Irena Kwiatkowska często się zakochiwała. Do końca życia była jednak wierna jednemu mężczyźnie

Kwiatkowska wzięła sobie do serca słowa swojego profesora. Zadebiutowała w teatrze Cyrulik warszawski. Grała też w teatrach Powszechnym w Warszawie, Nowym w Poznaniu i Polskim w Katowicach, aż do wybuchu wojny. Po niej wróciła do zawodu i otrzymywała kolejne propozycje.