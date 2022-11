To dlatego ogórki są pakowane w folię. Powód może zaskoczyć

Kiszone, konserwowe, gruntowe czy szklarniowe. Ogórki mają to do siebie, że nie dość, że są lubiane poprzez swój smak, są także idealnym dodatkiem do wielu potraw, takich jak sałatki. Bo kto nie marzy przecież o pysznej mizerii z dodatkiem szczypiorku w czasie lata? Warto zaznajomić się z wiedzą, dlaczego część z nich jest pakowana w folię, a inne nie. Wszystko sprowadza się do tego, czy ogórki są importowane czy pochodzą z kraju.