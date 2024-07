To imię było popularne w PRL‑u. Teraz wraca do łask

W czasach PRL-u imię to było niezwykle często spotykane, zwłaszcza w latach 60. i 70. Najprawdopodobniej jest to zasługa serialu "Czterej Pancerni i Pies", a zwłaszcza jednej z bohaterek, która nazywała się Lidia.

Lidia to imię o greckim pochodzeniu. Wywodzi się od nazwy krainy Lidia, położonej w zachodniej części Azji Mniejszej, na terenach dzisiejszej Turcji. Kraina ta była uważana za "płynącą złotem". W starożytności teren ten był znany ze swojego bogactwa i potęgi, a jej mieszkańcy słynęli z przedsiębiorczości i zamiłowania do luksusu. Imię Lidia oznacza zatem "kobietę pochodzącą z Lidii" lub "Lidyjkę".

Kobiety noszące imię Lidia, charakteryzują się silną osobowością, niezależnością i determinacją w dążeniu do celu . Są ambitne, przedsiębiorcze i kreatywne, a jednocześnie wrażliwe i empatyczne. Lidie to często osoby o szerokich zainteresowaniach, ciekawe świata i otwarte na nowe doświadczenia.

To także kobiety o nienagannym wychowaniu i eleganckich manierach, które zachowują dystans wobec obcych. Zdobycie zaufania Lidii wymaga czasu i cierpliwości, gdyż skrywa swoje prawdziwe uczucia. Choć trudno dotrzeć do jej wnętrza, jest osobą lojalną i kieruje się jasnymi zasadami, przez co jej przyjaźń jest niezwykle cenna.