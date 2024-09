To imię wymiera. Nosi je zaledwie kilka Polek

Wybór imienia dla dziecka to ważny moment. Wpływa on na jego przyszłość, postrzeganie przez otoczenie oraz poczucie tożsamości. W ostatnich latach modne są imiona o prostym i klasycznym brzmieniu. Wracają też tradycyjne formy.

Z kolei wśród chłopców rządzi Nikodem. Do tej pory takie imię otrzymało ponad trzy tysiące chłopców urodzonych w 2024 roku. Drugie miejsce należy do Jana, na trzecim uplasował się Aleksander, czwarte zajmuje Antoni, zaraz za nim znalazł się Franciszek.

Rodzice często sięgają po imiona, które są łatwe do wymówienia i mają z nimi pozytywne skojarzenia. Nie bez znaczenia są też tradycje rodzinne, np. przekazywanie imienia od pokoleń. Są też oczywiście tacy, którzy szukają czegoś oryginalnego.

A co z tymi zapomnianymi? Jednym z takich imion jest Sebastiana , czyli żeńska forma imienia Sebastian. W Polsce występuje rzadko i nie cieszy się obecnie dużą popularnością.

Jest to imię oryginalne i raczej mało znane wśród współczesnych rodziców. Może przyciągnąć uwagę tych, którzy szukają nietypowych imion dla swoich pociech. W Polsce nosi je jedynie pięć kobiet — według danych w rejestrze PESEL z 19 stycznia 2024 roku.

