To jedne z najmodniejszych butów na jesień. Sokołowska już się w nich pokazała

Tej jesieni będziemy nosić szare kardigany, szerokie jeansy w kant, skórzane płaszcze, burgundowe dodatki i zamszowe torebki . Tak prezentują się trendy na najbliższe dwa miesiące. Ale co z butami? Oprócz kozaków za kolano i zadziornych "buckle boots", na liście znajdują się półbuty na płaskich i cienkich podeszwach .

Mowa tu o mokasynach, które już za moment całkowicie wyprą masywne loafersy , czyli buty, które królowały w ostatnich latach w stylizacjach jesiennych (a także wiosennych!). Wygląda na to, że w świecie fashion pojawiła się wyraźna tendencja na schodzenie na ziemię – w końcu najmodniejszym obuwiem na lato 2024 były baleriny.

Mokasyny przypadły do gustu wielu polskim gwiazdom. Jesienne stylizacje z tymi modnymi butami zaprezentowały już m.in. Magda Mołek , Lara Gessler i Katarzyna Sokołowska . Ta ostatnia postawiła na model z brązowej skóry .

