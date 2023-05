To jej nowy ulubiony krój spodni. Małgorzata Kożuchowska jest "na czasie"

Styl Małgorzaty Kożuchowskiej jest inspiracją dla tysięcy Polek. Śmiało można go określić mianem smart casualu. Dowód? Aktorka potrafi rewelacyjnie łączyć w stylizacjach wełniane płaszcze z jeansami czy swetry z eleganckimi spodniami palazzo. I choć kocha klasykę, to w kolejnych outfitach przemyca aktualne trendy, co można zauważyć na jej instagramowym profilu obserwowanym przez ponad milion internautów.