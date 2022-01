To już czwarta rocznica tragicznej wyprawy. Emocjonalny wpis partnerki himalaisty Tomasza Mackiewicza: Tomku, jesteś legendą

- Tomek był już w stanie ciężkim. Nie widział, miał rozległe odmrożenia, z trudem się poruszał. Znajdowali się na dużej wysokości, było zimno, a jego stan gwałtownie się pogarszał. Znam się na górach na tyle, żeby wiedzieć co to znaczy. Koniec. Elisabeth zrobiła dla niego więcej niż leżało w ludzkiej mocy. Walczyła o jego życie tak samo jak o własne. (...) Przed ich wyprawą na Nangę znałyśmy się mało. Właściwie w ogóle. Przyjaźń między nami zaczęła się po śmierci Tomka. Ona potrzebowała mnie, ja jej, żeby jakoś przez to wszystko przejść. Poskładać swój świat od nowa. To był koszmar dla niej i dla mnie. Musiałyśmy sobie pomóc. Zmierzyć się z bólem i uczynić ten potworny ciężar choć trochę lżejszym. Rozłożonym na nas obie - mówi dziś Anna Solska-Mackiewicz.