Hodowla kwiatów doniczkowych w sypialni to popularna praktyka, która ma na celu nie tylko upiększenie wnętrza, ale także poprawę jakości powietrza. Rośliny takie jak skrzydłokwiat, sansewiera, aloes czy paproć oczyszczają i nawilżają powietrze, co korzystnie wpływa na zdrowie domowników. Niestety, nie wszystkie kwiaty nadają się do jednak tego pomieszczenia. Jednym z nich jest fiołek afrykański, nazywany również kwiatem wampira. Dlaczego ma tak złą reputację?