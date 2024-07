Spożycie już dwóch gramów tej rośliny może zabić. W Polsce jest dość powszechna

Nie wszyscy jednak wiedzą, że roślina ta jest niezwykle trująca. "Spożycie jakiejkolwiek części tej rośliny w ilości dwóch do trzech gramów jest dawką śmiertelną" - powiedziała w rozmowie z Polsat News lek. med. Małgorzata Bąk, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wałbrzychu.

Naparstnica purpurowa lubi lekkie, żyzne i do tego wilgotne gleby. Dobrze czuje się również w nasłonecznionych lub przycienionych miejscach. Właśnie dlatego często można ją spotkać rosnącą wzdłuż szlaków górskich.

Roślina ta, przy odpowiednich warunkach, kwitnie od czerwca aż do sierpnia. Niestraszne jej także wysokie temperatury.

