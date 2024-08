Wyciągnij ze storczyka. Zacznie uginać się od kwiatów

Jesień to czas przejściowy dla storczyków. Wchodzą wówczas w stan uśpienia, w którym należy usunąć wszelkie odżywki z ich doniczek (także popularne odżywki w formie płynu zamkniętego w plastikowym pojemniczku). W tym czasie warto także odstąpić od stosowania nawozów, nawet tych domowej produkcji, ponieważ mogą one zaszkodzić roślinom. Storczyk odwdzięczy się bujnym kwitnieniem.

Jak jeszcze zadbać o storczyki jesienią i zimą? Jeśli stoją na parapecie, należy je przestawić w miejsce, gdzie nie będą narażone na ciepło z grzejników. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nadmierne ciepło może spowodować usychanie roślin i opadanie kwiatów, co może ostatecznie doprowadzić do ich obumarcia.

