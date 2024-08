Przyciąga problemy finansowe. Lepiej nie trzymać jej w domu

Hoya to roślina z rodziny toinowatych. Na całym świecie występuje 533 różnych gatunków tego kwiatu, a każdy z nich różni się od siebie rozmiarem, kolorem i wyglądem. Wyróżnia się wyjątkowymi, drobnymi, przyjemnie pachnącymi kwiatami przypominającymi niewielkie gwiazdy. Jest bardzo prosta w uprawie.

Jak uprawiać hoye?

Hoya naturalnie występuje w Australii i wschodniej Azji. Jest zaliczana do epifitów, co oznacza, że porasta drzewa i krzewy. W Polsce uprawia się ją wyłącznie w domu. Rośnie powoli. Osiąga od 70 do 100 cm. Najlepiej czuje się w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu.

Jak dbać o hoye? Należy zasadzić ją w lekkiej, przepuszczalnej, żyznej i zdrenowanej ziemi. Choć przepada za wilgocią, jest bardzo wrażliwa na przelanie. Jak często podawać hoye? Raz w tygodniu, używają do tego letniej, przefiltrowanej wody.

W zależności od gatunku jej liście mogą być intensywnie zielone lub wybarwione na biało. Kilka lat po zasądzeniu pojawiają się na nich niewielkie kwiaty w kształcie gwiazdy. Wydzielają bardzo przyjemny, słodki zapach. To właśnie z nimi związany jest pewnie ludowy przesąd.

Roślina, która przynosi pecha

W Polsce nie brakuje ludowych przesądów. Dotyczą one zarówno prozaicznych spraw, jak i ludzi czy… roślin. Hoya jest jednym z kwiatów, wokół których narosło wiele mitów. Według niektórych podań kwitnąca hoya ma przynieść pecha domownikom. Jeśli pojawi się na niej wiele kwiatów, to znak, że możemy spodziewać się problemów finansowych w najbliższej przyszłości. To mit, bowiem nie ma na to żadnych dowodów naukowych.

Hoya to bardzo wdzięczna roślina, która stanowi prawdziwą ozdobę wnętrza. Nie wymaga wiele pracy. Wystarczy postawić ją w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu, regularnie ją podlewać i zraszać liście. W okresie intensywnego kwitnienia rozpoczynającym się w maju a kończącym w październiku powinno się zasilić ją nawozem z wysoką zawartością potasu. Zabieg należy powtarzać raz w miesiącu. Trzymaj się tych zasad, a hoya obsypie się kaskadą kwiatów.

