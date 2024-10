To najbardziej pożądany adres w stolicy. Pojawiła się kolejna oferta wynajmu z kosmiczną ceną

Ok, rozumiem

Złota 44 to najbardziej prestiżowy adres.

Złota 44 to jeden z najpopularniejszych adresów w Polsce. Wszystko za sprawą wieżowca, który posiada bogate wnętrza oraz imponujący widok spoza niego. Teraz jeden z lokali będzie można wynająć.

Złota 44 - najbardziej prestiżowy budynek w stolicy

Apartamentowiec znajdujący się w samym sercu Warszawy sięga, aż 192 metrów wysokości i ma aż 52 piętra. Ten projekt mocno wyróżnia się na tle innych budynków, zaskakując swoją unikalnością i nowoczesnością. Wrażenie robi nie tylko sam design i wnętrza, a także widok z niego na panoramę stolicy. Szczególnie podziwiana jest perspektywa, z której widzimy Pałac Kultury i Nauki, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Obok znajdziemy również Złote Tarasy, biurowce, restauracje i inne miejsca rozrywki. Poza samym mieszkaniem znajduje się w tu strefa relaksu, która zapewnia mieszkańcom siłownię, basen, saunę, jacuzzi czy salę kinową i klubową.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Budynek emanuje wręcz luksusem i zdecydowanie zapewnia wysoki standard życia. To odzwierciedlają ceny wynajmu lub kupna, które są najwyższe na rynku nieruchomości w Polsce. Średnia cena wynajmu zaczyna się od 120 PLN/m². Natomiast jeśli chodzi o zakup, to trzeba liczyć, że średnia cena to około 35 000 PLN/m². Wszystko uzależnione jest również od wykończenia, widoku czy piętra, na którym znajduje się dane mieszkanie.

Apartament na Złotej 44 do wynajęcia

Ostatnio pojawiła się informacja od agenta biura nieruchomości o możliwości wynajmu apartamentu Izabeli Tomaszewskiej. Z wykształcenia jest ona psychoonkolożką, jednak na co dzień żyje z wynajmu kilku swoich mieszkań. Posiada ona ponad 60-metrowy apartament, który znajduje się na 45 piętrze. Jej lokum będzie można wynająć na jakiś czas w cenie 17 tys. zł. plus czynsz w wysokości 3 tys. zł. Ta cena przyprawia o zawrót głowy, jednak patrząc na tutejsze standardy, to trzeba mierzyć się z takimi właśnie kosztami.

