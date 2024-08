To najgorszy rodzaj raka. Pierwsze objawy są nietypowe

Rak to najczęstsza przyczyna zgonów na świecie. Rocznie zabija ok. 10 milionów osób, a w Polsce aż 100 tysięcy. Najczęściej rozpoznawalnym rodzajem nowotworu jest rak płuc. Szanse na wyleczenie są niewielkie. Zaledwie 14 proc. chorych przeżywa kolejne 5 lat po diagnozie.

Rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w Polsce. Rozpoznaje się ok. 21 tys. przypadków rocznie. W zależności od stopnia zaawansowania wymaga regularnej chemioterapii i radioterapii. Mimo agresywnego leczenia przeżywalność jest naprawdę niska.

Jedną z najczęściej wymienianych przyczyn choroby jest palenie tytoniu. Ten czynnik występuje u aż 80 proc. chorych. "Mężczyźni, którzy palą, są 23 razy bardziej narażeni na raka płuc, kobiety palące — 13 razy bardziej podatne na rozwój tego nowotworu" - informuje Medonet. Osoby niepalące i bierni palacze też są w grupie ryzyka . Nowotwór najczęściej rozpoznawany u seniorów, jednak diagnozuje się go też u osób znacznie młodszych.

Guz Pancoasta to specyficzny rodzaj raka płuc. Najczęściej umiejscowiony jest w górnej części płuca, przez co może wywoływać chroniczny ból ramion, barków, łopatkach czy górnej części pleców. W przypadku odczuwania mrowienia bądź drętwienia w tych obszarach należy skonsultować się z lekarzem.

U 20 proc. chorych na raka płuc stwierdza się za wysoki poziom wapnia we krwi, co może powodować zbyt szybkie lub nieregularne bicie serca, a co za tym idzie, ból w klatce piersiowej i duszność. Istotnym objawem jest także silne pragnienie i częste oddawanie moczu.