To najlepsze mielone, jakie możesz zrobić. Dodaj do masy, a nie pożałujesz

Kotlety mielone nie należą do skomplikowanych i wymyślnych dań. Jednak zastosowanie kilku trików może zupełnie je odmienić. Ta receptura pozwoli ci uzyskać perfekcyjny smak, gdzie kotlet na zewnątrz jest chrupiący, a jego środek aż rozpływa się w ustach.

W standardowym przepisie na kotlety mielone znajduje się bułka. Zamiast niej, warto zamienić ją na inny składnik, który odczaruje to staropolskie danie. Idealnym zamiennikiem, który nada zupełnie nowego smaku, jest kasza kuskus. Najlepiej łączy się z mięsem takim jak łopatka, karkówka lub szynka. W połączeniu z resztą dodatków i przypraw uzyskamy niepowtarzalny smak.

Dodatkowo nie możemy zapomnieć o podsmażonej cebulce na maśle, która nadaje całego aromatu. Do tego łyżeczka musztardy delikatesowej sprawi, że nasze kotlety staną się bardziej miękkie i soczyste.

Do przygotowania naszych mielonych będziemy potrzebować: 500 g mięsa mielonego, czerwoną cebulę, kaszę kuskus, jajko, zioła prowansalskie, musztardę delikatesową, sól, pieprz, bułkę tartą oraz olej lub masło klarowane.

1. Najpierw zacznij od kaszy. Wsyp ją do miski i zalej wrzątkiem tak, aby woda delikatnie zakryła ziarna i odstaw na bok.

3. Mięso mielone wrzuć do miski, a do niego dodaj łyżeczkę musztardy, łyżeczkę ziół prowansalskich, płaską łyżeczkę soli, pół łyżeczki pieprzu i podsmażoną już cebulę. Całość wymieszaj i wyrabiaj, aż do połączenia składników.