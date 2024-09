Dodaj 4 łyżki. Kotlety soczyste jak nigdy

Dodanie kefiru do mięsa mielonego to sposób, który pozwala na zachowanie odpowiedniej wilgotności kotletów podczas smażenia. Dzięki temu staje się bardziej elastyczne, a białko w nim zawarte lepiej wiąże składniki.

Bułka namoczona w mleku lub wodzie. Ten dodatek nada kotletom aksamitności. Ten dodatek do mielonych sprawi, że mięso będzie bardziej puszyste i miękkie. Ważne jest, aby bułka była dobrze odsączona, co zapobiegnie rozpływaniu się kotletów na patelni.

Musztarda. Choć może się wydawać, że musztarda jest nietypowym składnikiem, dodanie jednej łyżki do mięsa mielonego nada kotletom głębi smaku. Musztarda sprawia, że mięso staje się bardziej aromatyczne, a jej kwasowość wzmocni naturalny smak potrawy.

