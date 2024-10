Masz już dość zwykłych schabowych? Wypróbuj ten trik

Ok, rozumiem

Kotlety schabowe to potrawa, która bardzo często gości na polskich stołach. Złocista panierka i rozpływające się w ustach mięso to połączenie idealne. Jeśli jednak masz już dość jedzenia tego dania w klasycznej wersji lub szukasz inspiracji jak zaskoczyć, to nic prostszego. Zobacz, jak zrobić je inaczej.

Kotlety w nowej odsłonie

Kotlety schabowe mają swoją stałą recepturę od lat. Składniki, których zazwyczaj używamy to: jajka, mąka, bułka tarta i mięso wieprzowe. Jednak aby odmienić to danie i nadać mu bardziej wyrazistego i aromatycznego smaku wystarczy naprawdę niewiele. Najlepiej zacząć od panierki, która potrafi wiele zdziałać. Zamiast tej klasycznej wystarczy zamienić ją na mąkę kukurydzianą lub zgniecione płatki kukurydziane. Jeśli chcemy totalnie zmienić to danie i wybrać zdrowszą opcję świetnie sprawdzą się płatki owsiane. Zmielony owiec lub otręby także będą alternatywą dla bułki tartej i sprawią, że każdy kęs będzie niezwykle chrupiący.

Dla odmiany warto również wybrać inne mięso. Pierś z kurczaka lub filet z indyka będą równie dobrze komponowały się z tymi panierkami, a tym samym uzyskamy nowy smak. Przyprawy to kolejny krok, którym możemy podrasować nasze kotlety. Oprócz standardowego pieprzu i soli, które zazwyczaj dodajemy, można wzbogacić to o np. paprykę ostrą lub słodką, curry, czy zioła. Takie połączenie pozwoli nadać bardziej orientalnego smaku. Istnieją również gotowe mieszkanki przypraw, które są dedykowane do tego typu dań i zdecydowanie je wzbogacą.

Schabowy w ekstra panierce

Oto krok po kroku przepis jak wykonać kotlety w ekstra panierce.

1. Zacznij od pokrojenia mięsa w plastry i rozbicia tłuczkiem.

2. Jeśli chodzi o przyprawy, to użyj swoich ulubionych i zamarynuj w nich mięso. Odczekaj kilkanaście minut, aby były dobrze wyczuwalne.

3. Następnie przygotowane kawałki posmaruj cienką warstwą musztardy stołowej z obu stron.

4. Po tym wykonaj panierkę. Zacznij od rozbicia 2-3 jajek do miseczki. Następnie dodaj troszkę soli oraz kroplę oleju i energicznie wymieszaj całość widelcem.

5. Dodaj trochę mąki i w mączno-jajecznej mieszance obtocz mięso.

6. Na koniec obtocz np. w klasycznej bułce tartej i smaż na gorącym oleju z obu stron, aż do zarumienienia.

Przyrządzone w taki sposób zapewnią ciekawych doznań smakowych.

