Na to Arabowie narzekają w Zakopanem. Od razu dzwonią do pośredników

Zakopane, które uważane jest za polską stolicę Tatr, co roku odwiedzane jest przez setki tysięcy turystów. Od kilku lat w góry przyjeżdżają także mieszkańcy Bliskiego Wschodu, którzy zakochali się w górskich widokach.

Mimo to kierowca, z którym rozmawiał dziennikarz, zaznaczył, że większość Arabów, których poznał to sympatyczni ludzie, jednak o zupełnie innej kulturze, która jest dla Polaków często niezrozumiała.

Pogoda w górach potrafi być kapryśna, o czym wie większość turystów. Okazuje się, że mieszkańcy Bliskiego Wschodu wcale nie mają powodów do narzekania, gdy zobaczą deszcz, a wręcz przeciwnie - potrafią na niego czekać i cieszyć się z jego pojawienia się.

