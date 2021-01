To najohydniejszy samochód na świecie? Nie do wiary, że ktoś nim jeździł

Zdjęcie osobówki pełnej śmieci wywołało lawinę komentarzy. Internautów najbardziej zaskakuje to, że ktoś w ogóle wsiadał do auta, w którym piętrzą się pudełka, torby z zakupami, stosy resztek jedzenia i papieru. Nietrudno się domyślić, że w pojeździe nie unosi się zbyt przyjemna woń.

Komentujący zdjęcia zgodnie stwierdzili, że jeśli ktokolwiek jeździł tym samochodem, to był to wyłącznie kierowca, bo wszystkie inne fotele zapełnione były śmieciami.

Mężczyzna, który udostępnił fotografię, nie jest właścicielem pojazdu. Jednak to on postanowił "zaprezentować" zagracone auto. Jego wpis zebrał ponad tysiąc polubień, 3 tysiące komentarzy, a zdjęcia zostały udostępnione ponad 8 tysięcy razy. "Nie rozumiem, jak to możliwe, że ktoś tym jeździł i nie dostał mandatu" - brzmi opis posta.