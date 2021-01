WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Ludzie + 3 uniwersytetorganizacja czasuplanowanie Katarzyna Pawlicka 1 godzinę temu Polka z Cambridge zapisywała każdą aktywność. Dziś jest o niej głośno Alicja Szałapak - świeżo upieczona absolwentka University of Cambridge - w styczniu ubiegłego roku zaczęła zapisywać każdą aktywność życiową z częstotliwością co 15 minut. Po 12 miesiącach podzieliła się wynikami projektu na blogu, a jej wpis zainteresował internautów z całego świata. Share Alicja Szałapak skończyła studia na University of Cambridge. Źródło: Materiały WP Katarzyna Pawlicka, WP Kobieta: Skąd pomysł, by zapisywać codziennie czas trwania każdej aktywności? Alicja Szałapak: W styczniu 2020 byłam na ostatnim roku studiów: dużo czasu poświęcałam na naukę, pisanie pracy magisterskiej, szukanie pracy, zaangażowałam się w kilka dodatkowych projektów. Żonglowanie tymi wszystkimi obowiązkami zaczęło mnie stresować, więc postanowiłam upewnić się, że nie zaniedbuję żadnego z obszarów. Powodem, by zacząć monitorowanie, była też naukowa ciekawość – wcześniej zdarzało mi się zbierać dane o swoim życiu. Wówczas szukałam odpowiedzi na mniej ważne pytania, np. czy śpię krócej, kiedy jestem na uniwersytecie, czy pracuję więcej, kiedy jestem w domu itp. Na to wszystko nałożył się czas postanowień noworocznych, więc podjęłam decyzję, by spróbować. Nie spodziewałam się, że pociągnę ten projekt przez cały rok, byłam przekonana, że znudzę się maksymalnie po kilku tygodniach. Ale zbieranie danych bardzo mnie cieszyło, a monitorowanie aktywności okazało się dużo łatwiejsze niż myślałam. Przystępowałaś do tego zadania z jakimiś założeniami? Jednym z nich była walka z prokrastynacją. Chyba wszyscy mamy problem z przerywaniem pracy, by spojrzeć na Facebooka, a zakładane trzy minuty takiej aktywności lubią przeciągnąć się do pół godziny. Zauważyłam, że czas poświęcany intensywnej pracy zazwyczaj mija dość wolno, natomiast ten spędzany na głupotach, przeglądaniu mediów społecznościowych, dosłownie mknie. Spodziewałam się, że pracuję więcej i śpię mniej – to właściwie jedyne czynności, do których mamy jakiś punkt odniesienia, zwyczajowe 8 godzin. Nie ma przecież danych na temat tego, ile czasu dziennie powinniśmy przeznaczać na prysznic czy gotowanie. Dzięki temu doświadczeniu stałam się bardziej świadoma, na czym mija mi czas. Uważam, że to bardzo wartościowe. Notowałaś aktywności z dokładnością do 15 minut. W jaki sposób monitorowałaś sen? Nie uzupełniałam tabeli co 15 minut: to byłoby uciążliwe i nie wiem, czy wykonalne. Starałam się wprowadzać dane, gdy tylko zmieniałam czynność. Np. jeżeli robiłam przerwę w pracy, by odpisać na maila, od razu uzupełniałam to w tabeli. Podobnie ze snem, który raportowałam krótko po przebudzeniu. Musiałam wyrobić nawyk patrzenia na zegarek i zapamiętywania, o której zaczynałam i kończyłam daną aktywność. Na szczęście wyodrębniłam dość pojemne kategorie i byłam w stanie podołać temu zadaniu. Czasem cały wieczór spędzony ze znajomymi mogłam zapisać jako jeden blok aktywności. I całe szczęście, bo nie miałam zamiaru zerkać cały czas w telefon, zamiast cieszyć się obecnością innych ludzi. Czy ozdrowieńcy powinni być szczepieni? Prof. Simon: "Nie ma przeciwwskazań, żeby podbić poziom przeciwciał" Jakiego narzędzia używałaś? Zrobiłam sobie arkusz w Google Sheets – to jest darmowe narzędzie, dostępne online. Spersonalizowanie dokumentu, z którego korzystałam przez cały rok, zajęło mi około pół godziny. Na rynku jest sporo aplikacji przeznaczonych do monitorowania aktywności, ale wybór między nimi trochę mnie przytłoczył. Nie chciałam ściągać kilku i testować, bałam się, że tej, którą ostatecznie wybiorę, i tak będzie czegoś brakować. Notowanie aktywności przeszkadzało Ci w normalnym funkcjonowaniu? Co było najbardziej uciążliwe? Nie, wpisywanie do tabeli bardzo szybko weszło mi w nawyk. Natomiast największą przeszkodą w regularnym uzupełnianiu danych okazał się brak dostępu do komputera podczas podróży. Zmianę aktywności oraz ich godziny zapisywałam w notatkach w telefonie, by po powrocie wprowadzić wszystko do tabeli. W konsekwencji, pojawiło się kilka dziur, które starałam się jak najlepiej i zgodnie z tym, co udało mi się zapamiętać, zrekonstruować. To był jedyny moment, kiedy byłam bliska porzucenia projektu. Na szczęście udało się wyjść z kryzysu obronną ręką. Zobacz także: https://kobieta.wp.pl/jakub-tolak-i-zosia-samsel-od-15-miesiecy-zyja-w-podrozy-van-jest-ich-domem-6594722067974944a W trakcie roku, mając już częściowe dane, starałaś się pod ich wpływem poświęcić więcej czasu „zaniedbanym” obszarom? Tak, największym zaskoczeniem była praca. Zawsze myślałam, że pracuję dość dużo, co najmniej 8 godzin dziennie, a okazało się, że poświęcam pracy średnio 5 godzin w ciągu dnia - chciałabym jednak więcej. Reszta czasu schodzi natomiast na stereotypowe, biurowe czynności: picie herbaty, pogaduszki. A przecież pracuję głównie z domu, a do tego naukowo! Zapisywanie aktywności pomogło mi w lepszym zarządzaniu czasem – dziś wiem, że jeśli skupię się tak, by ścisnąć godziny pracy na początku dnia i nie będę się rozpraszać w trakcie, zyskam więcej godzin np. na czytanie książek lub hobby. Jakich kategorii użyłaś do opisu swoich aktywności? Było ich kilkanaście. Rzecz jasna sen, który zajął najwięcej czasu, praca, którą podzieliłam na wymagającą dużego skupienia: czytanie artykułów naukowych, pisanie esejów, powtórka przed egzaminami i wymagającą mniejszego skupienia: odpisywanie na maile, organizacja notatek, sprawy administracyjne. Wydzieliłam też osobną kategorię „praca dla rozwoju własnego”, w którą wrzucałam także godziny spędzone na aktywnym hobby. Przez wakacje uczyłam się rysować i poświęcony na to czas wylądował właśnie tam. Kolejną kategorią były niezbędne czynności życiowe, czyli prysznic, przygotowywanie jedzenia itd. Poza tym: prokrastynacja, spędzanie czasu z ludźmi, kultura (filmy, książki, seriale), ćwiczenia, podróżowanie oraz pozostały czas spędzony wartościowo na bardziej pasywnych aktywnościach, np. czytanie blogów, słuchanie ciekawych podcastów. Pandemia miała wpływ na to, jak ostatecznie wyglądał twój rok? Na pewno! Choć byłam na bardzo uprzywilejowanej pozycji: moja rodzina jest zdrowa, nie mam dzieci, którymi muszę się opiekować, nie straciłam źródła dochodu. Okazało się natomiast, że podczas pracy z domu jestem bardziej produktywna. W trakcie lockdownu zmniejszyła się liczba godzin spędzanych z innymi ludźmi, więcej czasu poświęcałam za to kulturze. Przed pandemią planowałam dużą podróż - w czerwcu skończyłam studia, chciałam odetchnąć przed rozpoczęciem nowego rozdziału w życiu. To się nie udało, ale dzięki systemowi zapisywania aktywności wiem, że dobrze wykorzystałam czas spędzony w domu. Nie musiałam się bać, że obudzę się po czterech miesiącach wolnego z niezrealizowanymi pomysłami. Wypełnianie tabelki działało mobilizująco: chciałam nauczyć się niemieckiego oraz skupić na rysowaniu i znalazłam czas na podołanie tym zadaniom. Zaraziłaś kogoś z bliskich lub znajomych tym pomysłem? Oj nie, nawet bym nie chciała (śmiech). Do działania popychało mnie głównie to, że bardzo cieszy mnie zbieranie danych. Dzięki nerdowskim zainteresowaniom mam większą tolerancję na uciążliwość, która się z tym systemem wiąże. Nie wiem, czy sam przyrost danych byłyby dostatecznie wynagradzający dla kogoś innego. Przeczytaj również: https://kobieta.wp.pl/byli-pierwszym-takim-malzenstwem-w-wielkiej-brytanii-rozdzielil-ich-koronawirus-6594579811371808a Co w trakcie trwania projektu zaskoczyło cię najbardziej? Uświadomiłam sobie, że dzień ma naprawdę sporo godzin i, przy dobrej organizacji, można znaleźć czas na aktywności, których wcześniej nie mieściliśmy w grafiku. Przy czym nie chcę brzmieć jak robot, który próbuje wszystko zoptymalizować. Uważam, że czas spędzony na patrzeniu w ścianę też może być wartościowy. Zapisywałam też, jak czuję się każdego dnia. Zaczęłam analizować te dane – to będzie prawdopodobnie kolejny wpis na blogu – i doszłam do interesujących wniosków. Zauważyłam, że dni, kiedy czytam więcej książek są jednocześnie dniami, w których mam groszy humor. Mam nadzieję, że takich ciekawych korelacji znajdę więcej. J esteś świeżo upieczoną absolwentką University of Cambridge. To uczelnia rozbudziła Twoją naukową ciekawość? Ciekawość świata towarzyszy mi właściwie od zawsze, ale na uniwersytecie spotkałam ludzi, którzy nie boją się pokazywać, jak bardzo cieszy ich nauka. Mam wielu znajomych inżynierów, którzy podczas spaceru rozmyślają na głos, jak rozkładają się siły w danym budynku. Zawsze mi to bardzo imponowało i świetnie czułam się w takim środowisku. Uczelnia dała mi przyzwolenie i odwagę, by dzielić się rzeczami, które przez niektórych mogą być uznane za dziwne. Studia za granicą były Twoim marzeniem? Za granicą uczę się już od liceum – w pierwszej klasie dostałam stypendium od organizacji British Ali, które pozwoliło mi wyjechać do Wielkiej Brytanii. Wyjazd do szkoły był moim ogromnym marzeniem, natomiast do Cambridge aplikowałam, by nie żałować w przyszłości, że nie wykorzystałam szansy. Choć dobrze poszły mi egzaminy w szkole średniej, nie byłam przekonana, że się uda. Jakie są, według Ciebie, najważniejsze zalety studiów w takim miejscu? Na pewno dostęp do światowej klasy naukowców, którzy prowadzą tutaj wykłady. Dość zaskakujące dla moich znajomych w Polsce jest podejście do studenta na takich uczelniach. Każdy student na Cambridge ma dwa, trzy razy w tygodniu spotkania z profesorem (w grupie: dwóch studentów i pracownik naukowy), na którym omawia się eseje lub rozmawia o bieżących problemach, myśli wspólnie, co zmienić, by jeszcze lepiej przyswajać wiedzę. Można też zawsze zadać pytanie dotyczące treści prezentowanych podczas wykładu. Zostałaś po studiach w Wielkiej Brytanii? Doktorat robię w Niemczech, ale mogę pozwolić sobie na dużą mobilność: pracę także z Polski lub każdego innego miejsca z dostępem do komputera. Zamierzasz kontynuować swój projekt w 2021 roku? W grudniu skoncentrowałam się na opracowaniu zebranych danych i napisaniu pierwszego postu na blogu. Ale na razie kontynuuję monitorowanie, bo stało się moim nawykiem. Fajnie byłoby zebrać takie dane z kilku lat, by je porównać. Z perspektywy czasu zobaczyć, czy 2020 rok był taki straszny, jak nam się teraz wydaje. Bardzo ciekawe, jak nasze samopoczucie adaptuje się do różnych sytuacji. Spodziewam się, że średnia zadowolenia z 2020 roku nie będzie niższa niż w innych latach. Myślę też nad paroma zmianami, które chciałabym wprowadzić. Zaczęłam się zastanawiać, jak bardziej precyzyjnie notować samopoczucie. Do tej pory używałam 10-stopniowej skali i zapisywałam, jak się czuję, trzy razy dziennie. Nie wiem, czy takie dane są wartościowe. Często miałam problem, jak ocenić swój stan: kiedy jestem trochę zmęczona, ale raczej zadowolona to jest 6? A może 4? Zmiany chcę wprowadzić też w kategorii „samorozwój”, może jednak uwzględnić kategorię „hobby”, żeby ten podział był klarowny w przyszłych analizach i w moim umyśle. Przeczytaj również: https://kobieta.wp.pl/marcelina-zawisza-o-karmieniu-piersia-w-sejmie-stawia-sprawe-jasno-6594723279272768a Masz odzew spoza Polski? Bardzo duży! Udostępniałam post myśląc, że dostanę trzydzieści lajków, a całość przeczyta kilku znajomych. Natomiast w statystykach strony widać, że jest bardzo dużo wejść ze Stanów Zjednoczonych, bo mój blog został udostępniony na portalu Hacker News, odwiedzanym głownie przez ludzi interesujących się technologią. Kontaktowali się ze mną też ludzie z Polski i np. z Indii. Zmartwiło mnie jedynie, że wiele osób od razu założyło, że mój projekt powstał, bo zależy mi na jak największej produktywności. Natomiast moim założeniem, chciałabym to podkreślić raz jeszcze, jest po prostu naukowa ciekawość i dobre wykorzystanie czasu.