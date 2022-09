To nie są zwyczajne żele pod prysznic. Robią dla skóry znacznie więcej dobrego

Żel-esencja pod prysznic Tołpa

Ten żel pod prysznic ma w składzie enzymy i kwasy, co czyni z niego nie tylko płyn do mycia, ale także peeling enzymatyczny do ciała. Kosmetyk nie tylko więc oczyszcza, ale i delikatnie złuszcza martwy naskórek, dając efekt nowej skóry. Jest przy tym bardzo delikatny i mogą go używać nawet posiadaczki wrażliwej skóry. Zawarty w esencji kwas glikolowy działa antybakteryjnie, co sprawia, że kosmetyk chroni przed powstawaniem niedoskonałości na ciele, zwłaszcza na plecach, ramionach czy dekolcie. Do tego eliminuje szary koloryt skóry, ślady po niedoskonałościach, zmniejsza wydzielanie sebum i pozostawia uczucie świeżości. Polubią się z tym kosmetykiem więc kobiety, które często muszą stawić czoło wypryskom na ciele, ale nie tylko. Peeling delikatnie złuszcza naskórek, przez co toruje drogę dla kosmetyków używanych w dalszych krokach pielęgnacji, np. ułatwi działanie składnikom aktywnym zawartym w balsamach antycellulitowych czy nawilżających. Użycie peelingu przed goleniem pomoże także z problemem wrastających włosków, które wspomaga jego tropikalny, owocowy zapach.