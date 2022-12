To niezwykły cmentarz w Polsce. Nie ma tam grobów ani krzyży

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", to stosunkowo tani rodzaj pochówku w porównaniu do tradycyjnego nagrobka. Specjalna urna kosztuje około 300-370 złotych w zależności od domu pogrzebowego, który je sprzedaje. Miejsce w Lesie Pamięci to wydatek rzędu 200 złotych, tyle samo kosztuje też umieszczenie tabliczki z imieniem i nazwiskiem. Najbardziej kosztowna jest kremacja i związane z nią wydatki.