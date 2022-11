Niektórzy nigdy nie wejdą na cmentarz w nowych butach. Wszystko przez wierzenia

Nigdy nie wynoś niczego z cmentarza

Jednym z podstawowych przesądów jest ten, aby nie wynosić niczego z cmentarza. Co raz na niego trafiło, powinno pozostać tam na zawsze. W przeciwnym razie można ściągnąć nieszczęście na siebie i pozostałych domowników. Dotyczy to nie tylko złodziei określanych mianem "hien cmentarnych", ale także każdego, kto planował zabrać z tego miejsca nawet coś, co sam zakupił. Mowa tu m.in. o kwiatach, zniczach, starych doniczkach czy nawet kasztanach i kamieniach, które można znaleźć w tym miejscu.