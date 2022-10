Czy można przyjść na cmentarz z psem? Przepisy mówią jedno

Co roku z okazji święta Wszystkich Zmarłych wybieramy się na cmentarze, by w symboliczny sposób pokazać, że wciąż pamiętamy o swoich przodkach. Często wiąże się to z wielogodzinną podróżą samochodem. Nie zawsze mamy też z kim zostawić psa w domu. Czy w takiej sytuacji może on z nami pojechać na cmentarz? Sprawdzamy, co na ten temat mówią przepisy.