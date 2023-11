To on poprowadzi "Mam Talent!". Tak mówi o powodzeniu u kobiet

Nowa edycja "Mam Talent!" będzie dużym zaskoczeniem dla widzów programu. Oprócz nowej jurorki, którą została Julia Wieniawa, show poprowadzi zupełnie inny duet. Tym razem będzie to Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski, który jak do tej pory częściej kojarzył się z radiem. Pirowski ma jednak pewne doświadczenie w telewizji, ponieważ współpracował ze stacją TTV, gdzie spełniał się jako gospodarz programu "De Facto".

W 2016 roku Jan Pirowski znalazł się na liście 100 najbardziej pożądanych mężczyzn magazynu "CKM" i uplasował się wyżej niż aktor Ryan Gosling czy piłkarz David Beckham. To, czy jego serce pozostaje jednak wolne, jest niestety niewiadomą.

