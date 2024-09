"To oszałamiające". Niemiec reaguje na ciekawostki o Polsce

Jedną z pierwszych rzeczy, która go oszołomiła, była informacja, że wódka, powszechnie kojarzona z Rosją, została tak naprawdę wynaleziona w Polsce. - To oszałamiające! Wódka jest dla mnie silnie związana z Rosją – komentował.

Jednak prawdziwe zdumienie wywołał polski sposób tłumaczenia filmów w telewizji. - Lektor czytający wszystko jednym głosem? To straszne! – ironizował, dodając, że jego zdaniem powinno się zatrudnić przynajmniej trzy osoby do odgrywania ról

Internauci szybko wytłumaczyli mu jednak, że można się do tego szybko przyzwyczaić. "Jeśli chodzi o lektora - ciężko to wytłumaczyć, ale po pewnym czasie przestaje się słyszeć lektora, a w tle zaczynają słyszeć się prawdziwe głosy aktorów. Twój mózg szybko się do tego przyzwyczaja, a ja uwielbiam oglądać filmy z lektorem, to jedno z pojęć, które naprawdę trzeba spróbować zrozumieć, bo jak się o tym pomyśli, to nie ma to żadnego sensu" - czytamy w jednym z komentarzy.