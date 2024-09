Opisała, jak zachowują się Polacy we Włoszech. "Aż tak musimy się wyróżniać?"

Dorota Zawadzka w tym roku wybrała się do Włoch, które wciąż są jednym z najpopularniejszych kierunków preferowanych przez Polaków. Rodziny stanowią największą grupę podróżujących, obejmując ponad jedną trzecią wszystkich turystów. Pociąga nas klimat, kuchnia, temperament Włochów i przede wszystkim przystępna cena wakacji all inclusive.

Wypoczynek Doroty Zawadzkiej w zacisznym kurorcie na Sardynii był udany... do momentu, aż pojawili się w nim Polacy. Psycholożka była już spakowana i zbierała się do wyjazdu. Zachowanie rodaków dało się jednak we znaki. Jak pisze na Facebooku, polscy turyści zaburzyli panującą ciszę, przez co interweniować musieli Włosi.