To popularny składnik, ale mało kto wie, że hamuje wypadanie włosów

Poza tym imbir ma świetne właściwości rozgrzewające i to nie tylko dodany do herbatki. Wyciąg z imbiru zastosowany na skórę głowy rozgrzewa i pobudza krążenie, co aktywuje mieszki włosowe do wzrostu, dotlenia skórę głowy i ułatwia przyswajanie składników odżywczych.