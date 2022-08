To serum spala tłuszcz 24h/dobę. "To prawdziwy sztos"

Kosmetyk walczy z nadmiarem tkanki tłuszczowej nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale również w chwilach, w których odpoczywasz. Wspiera organizm w spalaniu tłuszczu przez 24h na dobę. Multi serum poprawia elastyczność i wzmacnia strukturę skóry, usprawnia eliminowanie toksyn, działa detoksykująco i antyoksydacyjnie, za co odpowiedzialna jest borowina tołpa. W składzie serum znajdziecie także tak tajemniczo brzmiące składniki, jak: fizetynę z bukszpanu i frambion z anyżu, kompleks nawłoci pospolitej, cytryny i ruszczyku kolczastego, ekstrakt z pokrzywki indyjskiej i żywicy z drzewa Mukul oraz glicerynę. Składniki brzmią tajemniczo, ale działają! Kompleks z nawłoci pospolitej, cytryny i ruszczyku kolczastego poprawia krążenie krwi, działa przeciwobrzękowo, wzmacniająca naczynia krwionośne i poprawiająca ich elastyczność. Ekstrakt z pokrzywki indyjskiej i żywicy z drzewa Mukul odpowiada za działanie wyszczuplające, a gliceryna nawilża. Ciekawe są właściwości mieszaniny flawonoidu i ketonu malinowego – to ona odpowiada za 24-godzinne działanie wyszczuplające, ogranicza wchłanianie cukrów do komórek oraz syntezę tłuszczów, redukuje cellulit w każdych okolicznościach: podczas odpoczynku, ćwiczeń, stresu czy po posiłku, zmniejsza grubość i szorstkość skóry oraz poprawia jej elastyczność.