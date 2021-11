To tam Aleksandra Kwaśniewska poznała męża. Kuba Badach był na tej samej imprezie

- Ja teraz ciągle pracuję w mediach, nie wiem, czy bym wpadła na taki pomysł, gdyby nie "Taniec z Gwiazdami". Nie żałuje udziału jako takiego, ale na pewno nie miałam pojęci,a w co się pakuję, ani fizycznie, ani emocjonalnie. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, z czym to się je. Wtedy pojawiły się brukowce. Oni się tak rzucili na mnie i śledzili cały czas. Pojawiały się zdjęcia z ukrycia i było mnóstwo artykułów, które były absurdalne. Przypisywano mi w nich cechy osobowości, życiorys. Byłam zmęczona i sfrustrowana tym, że ludzie myśleli, że mnie znają. Dostałam łatkę celebrytki na dzień dobry. Gdybym to mogła zmienić, to bym to zmieniła – mówiła.