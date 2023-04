To ulubione miejsca kleszczy. Wgryzają się w nie niepostrzeżenie

Pajęczaki te najczęściej można spotkać w lasach, ale coraz częściej spotykamy także na podwórkach w miastach. Ich niewielkie rozmiary sprawiają, że trudno je dostrzec, dlatego to tak ważne, by oglądać zarówno siebie, jak i czworonożnych pupili od razu po powrocie do domu.