To urządzenie wygląda jak szczotka, a rozwiąże problem z utratą włosów

Domowy laser na porost włosów – dla kogo?

Laser B-Longa marki Beautifly to z pozoru to (prawie) zwykła szczotka do włosów. No może nie do końca taka zwykła, ale na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym specjalnym. Kryje w sobie jednak wielką moc – pobudza wzrost włosów. Stworzona została z myślą o osobach, które mają osłabione włosy po narkozie, chorobie, odchudzaniu, czy ciąży (w trakcie ciąży urządzenia nie można stosować). Tych, którzy zmagają się z nadmierną utratą włosów, łysieniem plackowatym, androgenowym, lub utracili włosy w wyniku chemioterapii (nowotwór jest także przeciwwskazaniem do używania szczotki). Jednym słowem, ze szczotki mogą korzystać wszyscy, którzy chcieliby, by ich włosy odrosły w szybkim tempie.