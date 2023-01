To zdobienie w torebkach pokochała Chanel. Znajdziesz je w o wiele tańszych modelach

Powiew trendów na najbliższe sezony

Nasza kolejna propozycja to mała pikowana torebka w kolorze niebieskim z polskiej sieciówki MOHITO. Jest to prawdziwa perełka, która odnajdzie się w nadchodzącym sezonie wiosenno-letnim. Można ją nosić na dwa sposoby: zarzucić na ramię lub trzymać za drobną rączkę, która jest umieszczona na górnej części torebki. Wpasuje się najlepiej do monochromatycznych stylizacji, szczególnie jeśli zależy ci na dodaniu lekkiej elegancji do codziennego looku.