Tomasz Jacyków o markach odzieżowych polskich celebrytów. Kto wypada najlepiej?

- Dwie pozostałe panie to celebrytki. Jedna jest żoną piłkarza, druga jest osobowością telewizyjną. Jeżeli przynosi im to pieniądze, jeżeli są ludzie, którzy są zachwyceni, że noszą rzeczy, które są firmowane przez te panie, jeżeli jest na to rynek i wszyscy są zadowoleni – dlaczego nie. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, wie, że sprawi innym przyjemność, że zarobi na tym. Niech otwierają ludzie swoje marki odzieżowe, samochodowe, jakiekolwiek - podkreślił.