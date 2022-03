Stylizacja Sary Boruc Mannei podzieliła internautów. Wszystko przez to połączenie

"Tej mody nie zrozumiem"

Faktem jest oczywiście, że co sezon w świecie mody pojawiają się kolejne "trendy", które jednych dzielą, a drugich zachwycają. Skarpetki w połączeniu z sandałami nie kojarzą się raczej dobrze Polakom, co zostało zauważone w wielu komentarzach pod postem. Część osób napisała jednak, że na Sarze Boruc Mannei nawet to wygląda dobrze.