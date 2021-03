Tomasz Kammel ma problem w pracy? Powód wydaje się zastanawiający

"Była Miss Polonia ma 183 cm wzrostu i w obcasach jest tak samo wysoka jak Tomasz Kammel, który przyzwyczaił się do pracy z niższymi kobietami. Operatorzy kamery mają więc nie lada wyzwanie, by kadr ustawiać w taki sposób, by to on wyglądał na sporo wyższego. Tomek musi stawać bliżej kamery, Iza nieco dalej. Ponadto wystosowano prośbę, by Iza zrezygnowała ze szpilek" - stwierdziła osoba pracująca w śniadaniówce.